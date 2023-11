Contrefaçons SUNSIDE, 21 novembre 2023, PARIS.

Contrefaçons SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 19:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Contrefaçons : imiter de manière illicite une oeuvre ou un objet. Au Moyen-Âge désignait également l’apparence difforme et extraordinaire d’un animal. Le quintette de jazz Contrefaçons propose une musique originale, qui s’inspire autant de la fantaisie et de l’inventivité de la musique classique, que de l’énergie et de la spontanéité des quintettes de jazz de Miles Davis, Dave Holland ou encore Wynton Marsalis. Les compositions et les arrangements du groupe trouvent leur originalité dans l’imitation et la transformation de la tradition, entre création et contrefaçon.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici