Ramona Horvath Trio SUNSIDE, 18 novembre 2023, PARIS.

Ramona Horvath Trio SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 19:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Le nouvel album « Carmen’s Karma » (chez Camille Productions) de Ramona Horvath met en lumière principalement des compositions et arrangements originaux qui puisent leur inspiration dans les chefs-d’œuvre de la musique classique. Une musique colorée, énergique, poétique et sophistiquée, dont le piano passionné et lyrique s’exprime dans tous ses registres en osmose avec la contrebasse groovy et très mélodique, et la batterie puissante, inventive et organique. Ramona est une pianiste virtuose, éclectique, inspirée par les grands pianistes de jazz, qui cherche à développer un style personnel, bien ancré dans la tradition swing et be bop tout en étant moderne. Pianiste très active sur les scènes parisiennes, elle joue aussi très régulièrement sur les scènes de concerts, dans des clubs et des festivals en Europe: Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Hongrie, Serbie, Roumanie, Autriche… Ramona Horvath Ramona Horvath

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici