Romain Pilon & Jeff Denson Trio SUNSIDE, 18 novembre 2023, PARIS.

Depuis, ils ont chacun de leur côté de l'Atlantique mené de brillantes carrières en collaborant avec les plus grands : Lee Konitz, Joe Lovano, Ben Wendel, Mike Stern, Jeff Ballard, Brian Blade… Après un remarquable premier album composé ensemble et une trentaine de concerts aux USA, ils viennent nous présenter leur nouvel Opus, « Finding Light ». Le trio est complété à la batterie par le fantastique Fred Pasqua, entendu au côté de Nelson Veras, Walter Smith, Logan Richardson, etc. Avec des influences allant de Led Zeppelin à Wayne Shorter, en passant par Miles Davis, Hendrix ou Satie, leur musique allie interactions, générosité et prise de risque…Elle reflète du plaisir que ces trois musiciens ont à jouer ensemble. Une soirée à ne pas manquer !

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

