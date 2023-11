Aaron Parks New Quartet SUNSIDE, 14 novembre 2023, PARIS.

Aaron Parks New Quartet SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-14 à 19:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 33.0 à 33.0 euros.

Le Aaron Parks Quartet (avec Ben Solomon au saxophone ténor, Kanoa Mendenhall à la basse et RJ Miller à la batterie) est un retour à la musique acoustique en petit groupe pour le pianiste-compositeur, après des années de tournées avec son groupe de genre Little Grand. « Il y a un livre de compositions sur lequel je travaille depuis quelques années maintenant, mais que j’ai rarement joué en dehors de New York », écrit-il. « Une musique avec une palette de couleurs harmoniques plus riche, avec des rythmes allant du swing au méditatif, et beaucoup de liberté pour communiquer et vraiment improviser ensemble en tant que groupe. Ben, Kanoa et RJ sont des musiciens extrêmement inspirants pour moi, et J’ai tellement hâte de partager l’espace et le son avec eux et de découvrir ce que nous trouverons. » Aaron Parks

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

