Dona My » Resonances » SUNSIDE, 10 novembre 2023, PARIS.

Dona My » Resonances » SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 19:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Dona My nous dévoile « Résonances ». Une passerelle musicale où le jazz rencontre l’âme de l’Afrique. L’artiste, ancrée dans son héritage et accompagnée par les talentueux Robin Nicaise au Saxophone tenor et Clément Simon au Piano, reprend merveilleusement de grands standards et nous enchante de sa voix envoutante. « Résonances » est bien plus qu’un simple concert, c’est une célébration émotionnelle de l’identité et de la diversité, une invitation à ressentir la musique dans toute sa splendeur, à travers des émotions qui touchent au cœur et à l’âme.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici