Yeliz Trio Invite Daniel Zimmermann & Matthieu Michel SUNSIDE, 9 novembre 2023, PARIS.

Yeliz Trio Invite Daniel Zimmermann & Matthieu Michel SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 21:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Yeliz Trio, c’est la rencontre entre Karsten Hochapfel (violoncelle), Mathieu Bélis(piano/compositions) et Thomas Ostrowiecki (batterie/électronique). Leur nouvel opus, The Wanderer, évolue vers un jazz contemporain aux influences urbaines. Ces nouvelles compositions impressionistes et picturales mélangent avec originalité groove lancinant, touches d’électroniques et lyrisme pour plonger l’auditeur dans un univers puissant et poétique. Matthieu Michel Matthieu Michel

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

