Plongez dans l'univers envoûtant du jazz électro avec « Mingus Revisited » ! Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle, où 4 talents parmi les meilleurs musiciens de l'hexagone fusionnent pour revisiter les compositions intemporelles de Charles Mingus. Le saxophoniste Alex Terrier, unique musicien Français membre du prestigieux Mingus Big Band de New York, se joint au pianiste Cédric Hanriot qui lui a travaillé avec Herbie Hancock et Diane Reeves. Laissez-vous emporter par la magie de cette réinterprétation unique, mêlant l'âme du jazz à l'énergie électro. Un concert qui promet une expérience musicale inoubliable !

Alex Terrier » Mingus Revisited »
SUNSIDE
7 novembre 2023
PARIS
60, RUE DES LOMBARDS
Tarif : 30.8 euros

