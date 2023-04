ECLIPSE SUNSIDE PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

ECLIPSE SUNSIDE, 4 avril 2023, PARIS. ECLIPSE SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 21:30 (2023-04-04 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. « Les compositions d’Eclipse mêlent subtilement mélodies lyriques, harmonies planantes et rythmes envoûtants. Formation typique du hard bop, c’est pourtant dans le jazz moderne que ce quintet puise son inspiration, offrant un voyage à travers des paysages sonores variés. » Hira Collectif Eclipse Votre billet est ici SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSIDE Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Departement Paris Tarif 22.0 22.0 Lieu Ville SUNSIDE PARIS

SUNSIDE PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

ECLIPSE SUNSIDE 2023-04-04 was last modified: by ECLIPSE SUNSIDE SUNSIDE 4 avril 2023 Sunside Paris

PARIS Paris