Concert Dans ma boîte de jazz Sunset Sunside Paris Catégorie d’évènement: Paris

Concert Dans ma boîte de jazz Sunset Sunside, 8 juin 2022 20:30, Paris. Mercredi 8 juin, 20h30 Sur place 20€ http://sunset-sunside.com Concert sur le répertoire de Michel Jonasz Dans ma boîte de jazz vous propose son concert sur le répertoire de Michel Jonasz avec la particularité d’être chanté et harmonisé par trois femmes. Sunset Sunside 60, rue des Lombards, 75001 Paris 75001 Paris Quartier Les Halles mercredi 8 juin – 20h30 à 22h30

Détails Heure : 20:30 - 22:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Sunset Sunside Adresse 60, rue des Lombards, 75001 Paris Ville Paris lieuville Sunset Sunside Paris

Sunset Sunside Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Concert Dans ma boîte de jazz Sunset Sunside 2022-06-08 was last modified: by Concert Dans ma boîte de jazz Sunset Sunside Sunset Sunside 8 juin 2022 20:30 Paris Sunset & Sunside Paris

Paris