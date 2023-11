Julia Piedade SUNSET Catégorie d’Évènement: Paris Julia Piedade SUNSET, 31 janvier 2024, PARIS. Julia Piedade SUNSET. Un spectacle à la date du 2024-01-31 à 20:30 (2024-01-31 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros. L’artiste franco-brésilienne Julia Piedade nous embarque dans un doux voyage sous les tropiques. Alternant des sonorités acoustiques aux couleurs jazz avec la richesse des arrangements éléctro-tropicaux de son album, Julia propose sur scène des harmonies surprenantes, une douce poésie franco-brésilienne infusée de symboles mystiques, des instants d’introspection et auto-découverte ainsi que des moments de groove laissant entrevoir le soleil qui brille de l’autre côté de l’Atlantique. Julia Piedade Julia Piedade Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 22.0

EUR22.0. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSET Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SUNSET latitude longitude 48.85987005085631;2.3477508155135456

SUNSET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/