Peter Bernstein & Jesse Van Ruller SUNSET, 24 janvier 2024, PARIS.

Peter Bernstein & Jesse Van Ruller SUNSET. Un spectacle à la date du 2024-01-24 à 19:30 (2024-01-24 au ). Tarif : 35.2 à 35.2 euros.

Jesse à propos de Peter Bernstein : « Vers 1993 ou 94, la première fois que je suis venu à New York en tant que jeune guitariste et étudiant en jazz, je suis allé dans l’East-Village, je me suis promené et j’ai entendu une légère musique de jazz. J’ai suivi le son et suis entré dans un club appelé Visiones. C’était un trio guitare-orgue-batterie, et le jeu de guitare de Peter Bernstein était le plus swingant, original et émouvant que j’aie jamais entendu. J’ai eu un déclic ce jour là. Je suis un admirateur du jeu de Peter depuis et de nombreuses années plus tard, nous nous sommes rencontrés et avons commencé à jouer ensemble de temps en temps. Peter est le genre d’improvisateur que j’essaie d’être aussi : impressionner en n’essayant d’impressionner personne, en recherchant toujours le développement mélodique, en « étant dans l’instant présent ». Peter Bernstein Peter Bernstein

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

35.2

EUR35.2.

