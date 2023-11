Zangbeto Quintet SUNSET, 11 janvier 2024, PARIS.

Zangbeto Quintet SUNSET. Un spectacle à la date du 2024-01-11 à 20:30 (2024-01-11 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Le nom « Zangbeto » trouve son origine dans une société de masques du sud du Bénin,qui ont pour mission de protéger la ville et la communauté en chassant les mauvais esprits pendant la nuit. Le groupe formé en 2021 par trois jeunes musiciens togolais, Joachim Amouzou, Honoré Dafo et Henoch Fafadji, allie le jazz contemporain aux rythmes et au chants d’Afrique de l’Ouest. En compagnie du trompettiste français Félicien Bouchot et du guitariste Romain Baret, ils offrent une expérience musicale captivante, un voyage sonore transcendant les frontières culturelles. Zangbeto Quintet Zangbeto Quintet

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici