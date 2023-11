Adrien Tarraga Quartet SUNSET, 22 décembre 2023, PARIS.

Adrien Tarraga Quartet SUNSET. 2023-12-22 à 20:30. Tarif : 27.5 euros.

Le groupe rend hommage à la musique de Django Reinhardt en interprétant les compositions du génie guitariste ainsi que les mélodies des standards américains. La technique et virtuosité est au service de la musicalité et l’improvisation devient un mélange subtil de poésie, d’humour, le tout débordant d’énergie. S’appuyant sur une rythmique en béton composée du guitariste Benji Winterstein et du contrebassiste Edouard Pennes, le violon de Bastien Ribot converse avec la guitare d’Adrien dans un swing vif ou l’émotion a une place centrale.

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

