Nicolas Moreaux Quartet SUNSET, 20 décembre 2023, PARIS.

Nicolas Moreaux Quartet SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:30 (2023-12-20 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

Nicolas Moreaux un des contrebassiste phare de la scène française se fait plus rare dans l´hexagone depuis qu’il a posé bagages á Reykjavik en Islande, il sera de passage à Paris pour célébrer ses 50 ans, et a choisi le sunside pour réunir ses compagnons de route ainsi que de nombreux invités exceptionnels pour partager une musique fraichement distillée á l’eau des volcans et fêter ce tournant dans la joyeuse marmite jazz de la rue des lombards. Ne ratez cet évènement exceptionnel. Nicolas Moreaux Nicolas Moreaux

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

27.5

EUR27.5.

Votre billet est ici