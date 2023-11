The Hypnotiks Tribute to New Orleans Funk SUNSET Catégorie d’Évènement: Paris The Hypnotiks Tribute to New Orleans Funk SUNSET, 15 décembre 2023, PARIS. The Hypnotiks Tribute to New Orleans Funk SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 21:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. The Hypnotiks, l’un des meilleurs groupes soul/funk de Paris revient sur scène. Anciennement connu sous le nom d’Urban Soul Collective, ce collectif old-school propose un mélange unique de soul et de funk. Pour cette soirée exceptionelle, The Hypnotiks rend un hommage au funk de la Nouvelle-Orléans ! Let’s funk ! The Hypnotiks The Hypnotiks Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 30.8

EUR30.8. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSET Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SUNSET latitude longitude 48.85987005085631;2.3477508155135456

SUNSET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/