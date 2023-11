Eusebes & Makhimos Nouvel Album » A New Step » SUNSET, 14 décembre 2023, PARIS.

Eusebes & Makhimos Nouvel Album » A New Step » SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-12-14 à 20:30 (2023-12-14 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

NOUVEL ALBUM « A NEW STEP »Les 7 musiciens d’Eusebes & Makhimos construisent des récits musicaux à travers des compositions riches en rebondissements, dans lesquelles les décors et les ambiances peuvent rappeler l’esprit de Don Quichotte aussi bien que les royaumes fantastiques de Jules Verne. Les arrangements mêlent des fondations jazz à des structures proches du rock progressif, en y ajoutant une touche de musique brésilienne et une pincée de folk. Une recette qui façonne l’identité unique du projet. Leur premier album Far Away From the Way est paru en 2022.

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici