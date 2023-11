Roby Lakatos & His Ensemble SUNSET, 6 décembre 2023, PARIS.

Roby Lakatos & His Ensemble SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-12-06 à 20:30 (2023-12-06 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Le violoniste tzigane Roby Lakatos n’est pas qu’un incomparable prodige… C’est aussi un instrumentiste caméléon à la versatilité stylistique exceptionnelle. Aussi à l’aise dans les répertoires classique, jazz ou hongrois, Lakatos est l’un des rares musiciens à dépasser les frontières de son art. On dit même de lui qu’il est le “démon du violon”, un virtuose classique, un improvisateur jazz, un compositeur et arrangeur, un survivant du XIXème siècle. Et il est en effet tout cela à la fois. Né en 1965 dans une famille de célèbres violonistes descendants de Janos Bihari, surnommé le “Roi des violonistes tziganes”, Roby Lakatos remporte, en parallèle à ce savoir familial, un premier prix de violon au conservatoire Béla Bartók de Budapest. A cheval entre deux cultures, Roby Lakatos fait de ces deux pôles sa force et son originalité. Gypsy violinist Roby Lakatos is not only an incomparable prodigy… He is also a chameleon instrumentalist with exceptional stylistic versatility. Equally comfortable in classical, jazz or Hungarian repertoires, Lakatos is one of the rare musicians to go beyond the boundaries of his art. He is even said to be the “demon of the violin”, a classical virtuoso, a jazz improviser, a composer and arranger, a survivor of the 19th century. And he is in fact all of this at the same time. Born in 1965 into a family of famous violinists descended from Janos Bihari, nicknamed the “King of Gypsy violinists”, Roby Lakatos won, alongside this family knowledge, a first prize in violin at the Béla Bartók Conservatory in Budapest. Straddling two cultures, Roby Lakatos makes these two poles his strength and his originality. ROBY LAKATOS ROBY LAKATOS

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

