Monika Borzym | Maximo SUNSET, 28 novembre 2023, PARIS.

Monika BORZYM chante de vieilles chansons Avec sa voix sensuelle, Monika Borzym nous transporte dans sa Pologne natale à l’époque de l’entre-deux-guerres, là où est né le jazz polonais, il y a tout juste 100 ans. Et ces chansons dansantes n’ont rien perdu de leur charme. Ces mélodies captivantes de Wars ou de Petersburski, avec les paroles immortelles de poètes, tels que Tuwim ou Hemar, ont traversé un siècle en devenant une incontournable source d’inspiration de jazzmen polonais. Elles sont désormais standards faisant partie du patrimoine musical polonais. Mais attention, ça va swinguer ! Concert proposé par l’Institut Polonais de Paris Máximo Máximo est un artiste prodige qui a commencé à sept ans son parcours à l’école de musique artistique du Conservatoire national de Lisbonne, où il a terminé ses études secondaires en piano et en composition. Il poursuit actuellement une licence en composition jazz au Codarts Rotterdam. Malgré sa formation classique et formelle, Máximo fait depuis l’âge de 6 ans des incursions autodidactes dans la composition de pièces originales, révélant dès son plus jeune âge une aptitude particulière pour la fusion de plusieurs styles musicaux.

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

12.0

EUR12.0.

