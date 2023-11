Kalamna SUNSET Catégorie d’Évènement: Paris Kalamna SUNSET, 21 novembre 2023, PARIS. Kalamna SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-11-21 à 20:30 (2023-11-21 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Le quintet Kalamna propose une création originale sur des textes de la poétesse syrienne Maram al-Masri. Portée par la voix de Claire Bossé, la musique du groupe évolue entre couleurs jazz et inspirations orientales. Irrésistible invitation au voyage, cet univers métissé mêle musique, émotion et poésie. Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 27.5

Détails
Lieu SUNSET
Adresse 60, RUE DES LOMBARDS
Ville PARIS
Departement Paris

