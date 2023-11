The Hypnotiks » From Etta James to Anderson.Paak » SUNSET Catégorie d’Évènement: Paris The Hypnotiks » From Etta James to Anderson.Paak » SUNSET, 18 novembre 2023, PARIS. The Hypnotiks » From Etta James to Anderson.Paak » SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-11-18 à 22:00 (2023-11-18 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros. The Hypnotiks, l’un des meilleurs groupes soul/funk de Paris revient sur scène. Anciennement connu sous le nom d’Urban Soul Collective, ce collectif old-school propose un mélange unique de soul et de funk. Pour cette soirée exceptionelle, The Hypnotiks invite Kissia San et Gabe Zinq pour chanter leur répertoire bien pointu, capable de passer par Etta James autant que Anderson Paak. The Hypnotiks The Hypnotiks Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 30.8

EUR30.8. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu SUNSET Adresse 60, RUE DES LOMBARDS Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville SUNSET latitude longitude 48.85987005085631;2.3477508155135456

SUNSET PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/