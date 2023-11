Yann Benoist Tribute to Miles Davis SUNSET, 17 novembre 2023, PARIS.

Yann Benoist Tribute to Miles Davis SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-11-17 à 20:30 (2023-11-17 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Un itinéraire groovy dans les rues de New York par le guitariste Yann Benoist dans son double hommage à Miles Davis & Randy Becker. A groovy stroll through the streets of New York by guitarist Yann Benoist in his double Tribute to Miles Davis & Randy Brecker.

Votre billet est ici

SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

30.8

EUR30.8.

Votre billet est ici