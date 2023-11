The Kaila Sisters SUNSET Catégorie d’Évènement: Paris The Kaila Sisters SUNSET, 9 novembre 2023, PARIS. The Kaila Sisters SUNSET. Un spectacle à la date du 2023-11-09 à 20:30 (2023-11-09 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros. Mélodies traditionnelles de l’archipel hawaïen, standards du jazz hot et blues jalonnent le répertoire des Kaila Sisters, où la torpeur des îles du Pacifique se mêle à l’effervescence des comédies musicales new-yorkaises, tandis que grondent les ravages de la Grande Dépression. Ukulélé et guitare hawaïenne, mandoline ou banjo, violon et contrebasse, autant de timbres qui reflètent la palette d’émotions transmise par les quatre musiciens durant ce périple haut en couleurs, qui fait revivre toute une époque, avec ses ombres et sa lumière. Aloha ! Votre billet est ici SUNSET PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris 27.5

