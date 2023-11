Les Bonshommes – Théâtre du Gymnase STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE, 10 décembre 2023, PARIS.

Les Bonshommes – Théâtre du Gymnase STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 16:00 (2023-11-12 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

OK PUBLIC PRODUCTIONS (PLATESV-D-2021-005528) PRESENTE : ce spectacle. Plus de bonshommes, plus de problèmes ! Tel est le pari audacieux pris par trois amies en emménageant ensemble pour se constituer un havre de paix et surtout de liberté. Mais l’imprévu viendra frapper à leur porte, chamboulant en long en large et en travers tout ce beau programme. DISTRIBUTION : Auteur : Françoise DorinArtistes : Céline Larmoyer, Edouard Sibé, Mathilde Serre, Angélina ColombaniMetteur en scène : Laure Trégouët Edouard Sibé, Françoise Dorin, Mathilde Serre, Les Bonshommes Edouard Sibé, Françoise Dorin, Mathilde Serre, Les Bonshommes

STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris

22.0

EUR22.0.

