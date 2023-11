L’Enfer de Henri Barbusse par Jacques Elkoubi – Théâtre du Gymnase, Paris STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE, 20 novembre 2023, PARIS.

L'Enfer de Henri Barbusse par Jacques Elkoubi – Théâtre du Gymnase, Paris STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE. Un spectacle à la date du 2023-11-20 à 19:30. Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

L'ENFER de Henri Barbusse Création Quintessence pour un monologue Une adaptation théâtrale de Jacques Elkoubi du roman d'Henri Barbusse Un homme arrive de province pour travailler à Paris. Il loge dans une chambre d'hôtel. Cet homme découvre un trou dans la cloison qui lui permet de tout entendre et de tout voir de la chambre d'à côté. Presque tout… Une position de spectateur qu'il nous fait partager. Perché sur son lit, les mains au mur, il y observera une sexualité juvénile, solitaire, adultère. La naissance et la mort. Maintes formes de l'amour. De la solitude aussi. Dans la chambre voisine, cet être va capturer des étincelles de secrets et de vies. Il va grandir en humanité, et se trouver transformé au moment de son départ. Voilà un des spectacles les plus forts auquel j'ai eu la chance d'assister ! Le Monde Libertaire – Evelyne Trân Enorme liberté d'expression. C'est très dense. C'est magnifique. Radio Libertaire – Deux sous de scène. Interprète intense, incandescent, d'un texte illuminé, passionnément humaniste. Théâtre au Vent – blog culturel

STUDIO MARIE-BELL-TH.GYMNASE PARIS 38, bld Bonne Nouvelle Paris

24.0

EUR24.0.

