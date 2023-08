Didier Castell-Jacomin un récital de piano exceptionnel Studio L’Accord Parfait Paris, 1 décembre 2023 20:15, Paris.

Didier Castell-Jacomin un récital de piano exceptionnel Studio L’Accord Parfait Paris Vendredi 1 décembre, 20h15

Didier Castell-Jacomin, fut disciple de Catherine Collard, Georgy Cziffra et de Fausto Zadra.

Après avoir joué sur les scènes internationales les plus prestigieuses, il offre maintenant un récital de piano chargé d’émotion et d’intensité.

Au programme :

Bach/Kempff: Siciliano

Mozart: Sonata K.330 C Major

Schubert: Selection of Walz, Ländler, Klavierstücke D.946 n.2

Chopin: Prélude op.28 n.15, Scherzo op.31 n.2

Ce programme a été soigneusement conçu pour offrir au public une variété de styles et d’émotions, allant de la grâce de Bach à la passion de Chopin en passant par la subtilité de Schubert et la clarté de Mozart. Une occasion exceptionnelle pour les auditeurs de plonger dans l’univers musical de Didier Castell-Jacomin et de ressentir la profondeur de son talent et de son expression artistique.

Studio L’Accord Parfait 47 rue Ramey, 75018 Paris Quartier de Clignancourt Paris 75018