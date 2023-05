L’Empereur des Boulevards ou L’Incroyable Destin de Feydeau – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 5 juillet 2023, PARIS.

Studio Hébertot (1-1087328/2-1087330/ 3-1087329) présente ce spectacle. L’Empereur des Boulevardsou l’Incroyable Destin de Georges FeydeauVous connaissiez son œuvre ? Découvrez l’incroyable parcours du maître du Vaudeville : Georges FeydeauThéâtre des Variétés. « Tailleur pour Dames » triomphe et marque le début de l’incroyable carrière d’un certain Georges Feydeau. Prisonnier de son irrépressible besoin de reconnaissance, l’Empereur des Boulevards déploie ses ailes sur un Paris festif et débonnaire. Auteur : Olivier SchmidtMise en scène : Olivier SchmidtDistribution : Erwan Bleteau ou Benoît Borkine, Alexandra Magin ou Clara Cordeiro, Séverine Wolff ou Roxanne Joucaviel, Paul Barrière, Léonard Courbier ou Alexis de Billy et Kevin Maille ou Max CasabanDurée : 1h20 L’Empereur des Boulevards ou L’Incroyable Destin de Feydeau L’Empereur des Boulevards ou L’Incroyable Destin de Feydeau

