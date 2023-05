Après Le Chaos – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris Après Le Chaos – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 1 mai 2023, PARIS. Après Le Chaos – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-05-01 à 19:00 (2023-05-01 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros. STUDIO HEBERTOT (PLATES-V-R-2022-001088) PRESENTE : ce spectacle. Après le chaosUne mère apprend l’impensable : son fils est mort dans une fusillade de masse. Comment surmonter une telle tragédie quand le meurtrier est son propre fils ? Une mère apprend l’impensable : son fils est mort dans une fusillade de masse. Anéantie, elle doit faire face au quotidien. Comment surmonter une telle tragédie quand le meurtrier est son propre fils ? Véronique Augereau nous livre une interprétation bouleversante du récit de cette femme dévastée. Auteur : Élisabeth Gentet-Ravasco Mise en scène : Stéphane Daurat Musique : Avant l’Aube Conception et réalisation vidéo : Fanny-Gaëlle Gentet Lumière : Sébastien Vergnaud Scénographie : Sébastien Sidaner Distribution : Véronique Augereau Durée : 1h10 Après Le Chaos Après Le Chaos Votre billet est ici STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 30.7

