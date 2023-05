La Maladie de la Famille M – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 30 avril 2023, PARIS.

La Maladie de la Famille M – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 19:00 (2023-04-30 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros.

STUDIO HEBERTOT (PLATES-V-R-2022-001088) présente LA MALADIE DE LA FAMILLE MLa famille, c’est pas facile tous les jours… surtout quand ils sont tous tarés.Un père, trois enfants, deux potes, un médecin. Un canapé, une caméra, un téléphone, une mémoire. Plus de clopes. Du silence. Et la pluie.La famille M, c’est une famille ordinaire. Un vieux qui oublie, des jeunes qui s’ennuient, une fratrie qui râle, des amoureux qui doutent… On n’arrive pas à vivre ensemble. A se séparer. A se parler. A se comprendre. Pas évident de s’aimer, du coup. Mais il n’est jamais trop tard pour essayer… Auteur : Fausto ParavidinoAdaptation : Caroline MichelMise en scène : Marie BenatiScénographie : Pierre Mengelle et Édouard DossettoCréation lumière : Alex Dey et Anaïs Ansart-GrosjeanCréation sonore : Nicolas Laurençot, Yvan Lebossé et Louis JeffroyDistribution : Léna Allibert, Gaspard Baumhauer, Marie Benati (en alternance), Daniel Berlioux (en alternance), François Clavier (en alternance), Alex Dey (en alternance), Yoachim Fournier-Benzaquen (en alternance), Bérénice Olivares (en alternance), Taddéo Ravassard et Guillaume Villiers-MoriamDurée : 1h45 La Maladie de la Famille M La Maladie de la Famille M

STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris

30.7

EUR30.7.

