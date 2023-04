Le Journal d’un Fou – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

LE JOURNAL D'UN FOULa stupéfiante destinée d'un petit fonctionnaire qui devient Roi d'Espagne !L'œuvre majeure de Gogol : un petit fonctionnaire russe nous fait découvrir sa stupéfiante destinée à travers ses Mémoires de plus en plus étrangement rédigées. On y apprend qu'il parle le chien couramment, qu'il évite les collisions stellaires et qu'il est promis au trône d'Espagne ! Auteur : Nicolaï GogolAdaptation : Compagnie des Perspectives, d'après la traduction originale de Louis Viardot (Les Mémoires d'un Fou, 1845)Mise en scène : Bruno DairouDistribution : Antoine RobinetDurée : 1h

