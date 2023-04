De Profundis – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

De Profundis – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 6 avril 2023, PARIS. De Profundis – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-04-06 à 21:00 (2023-04-06 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros. DE PROFUNDISUne lettre de Wilde à son amant depuis sa prison, déchirante de passion.Chaque jour je me disais : je dois garder l’Amour dans mon cœur aujourd’hui, sinon comment survivrais-je toute la journée ? Cette phrase résume tout De Profundis, longue lettre écrite par Wilde à son jeune amant, Lord Douglas.Auteur : Oscar WildeAdaptation et mise en scène : Bruno DairouTraduction : Henri-D. DavrayDistribution : Josselin GirardDurée : 1h10 Josselin Girard, De Profundis de Oscar Wilde Josselin Girard, De Profundis de Oscar Wilde Votre billet est ici STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 30.7

