L’Effet Papillon – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 5 avril 2023, PARIS. L’Effet Papillon – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-04-05 à 21:00 (2023-04-05 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros. Studio Hébertot (PLATESV-R-2022-001088) présente L’EFFET PAPILLON Et si tout partait de vous ?Un voyage poétique et mystérieux où vous serez invités à remettre en question votre perception du monde, et où chacun de vos choix compte.Découvert en 1961, ce phénomène insinue que les moindres petits évènements peuvent déterminer des phénomènes qui paraissent imprévisibles. Et si nos choix n’étaient donc pas vraiment libres, mais plutôt le fruit d’un effet papillon ? Un spectacle de mentalisme poétique où chaque choix compte.Auteur : Taha MansourMise en scène : Taha MansourMusique : Antoine PioléDistribution : Taha MansourDurée : 1h20 Taha Mansour Taha Mansour Votre billet est ici STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 30.7

