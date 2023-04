Votre Maman – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Votre Maman – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT, 4 avril 2023, PARIS. Votre Maman – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT. Un spectacle à la date du 2023-04-04 à 21:00 (2023-04-04 au ). Tarif : 31.7 à 31.7 euros. STUDIO HEBERTOT (L.1-1087328/2-1087330/3-1087329) présente VOTRE MAMANde Jean-Claude Grumbergavec Marc F. Duret, Jean-Paul Comart, Colette Louvois et en alternance Titouan Laporte, Morgan Costa Rouchy, Mathis DuretBaissez la télé, j’entends plus la radio ! Une drôle d’histoire au sein d’une maison médicalisée, dont il devient impossible de démêler le vrai du fauxUne maman qui défend l’entrée de sa chambre à coups de parapluie, un fils débordant d’amour qui défend sa maman, un directeur au bord de la crise de nerf qui défend les lois de l’établissement pour lequel il travaille. Durée : 1h20 Votre Maman Votre billet est ici STUDIO HEBERTOT PARIS 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Paris 31.7

EUR31.7. Votre billet est ici

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu STUDIO HEBERTOT Adresse 78 BIS BD DES BATIGNOLLES Ville PARIS Departement Paris Tarif 31.7 31.7 Lieu Ville STUDIO HEBERTOT PARIS

STUDIO HEBERTOT PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Votre Maman – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT 2023-04-04 was last modified: by Votre Maman – Studio Hébertot, Paris STUDIO HEBERTOT STUDIO HEBERTOT 4 avril 2023 Studio Hébertot Paris

PARIS Paris