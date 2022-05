Journée mondiale du cinéma d’animation studio des ursulines Paris Catégorie d’évènement: Paris

Journée mondiale du cinéma d’animation studio des ursulines, 31 octobre 2020 10:30, Paris. Samedi 31 octobre 2020, 10h30 Sur place Tarifs habituels du Studio des Ursulines sur toutes les séances sauf indication contraire info@studiodesursulines.com, 01 56 81 15 20 Le samedi 31 octobre, la Fête du cinéma d’animation investit le Studio des Ursulines à Paris ! Le samedi 31 octobre, la Fête du cinéma d’animation investit le Studio des Ursulines à Paris ! Une journée entière dédiée à la Fête à l’occasion de la Journée mondiale du cinéma d’animation, célébrée partout dans le monde par les membres de l’ASIFA dont l’AFCA est le représentant en France. Au programme :

10h30 : atelier bruitage par Jean-Carl Feldis

Gratuit – tout public

Inscription obligatoire à info@studiodesursulines.com

Avec énergie et humour, Jean-Carl Feldis, musicien et bruiteur, propose un spectacle interactif de 2h qui permet de s’immerger dans l’univers du bruitage, du doublage et de la musique de cinéma. Ludique et magique ! Plein feux sur le bruitage, le doublage et la musique ! 12h : Avant-Première Le Peuple Loup en VOSTF

en présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

Une avant-première exceptionnelle du nouveau film de Tomm Moore (Le Chant de la mer, Brendan et le secret de Kells…) qui sortira en salle le 16 décembre 2020 en présence d’un membre de l’équipe du film pour vous dévoiler les coulisses de ce long métrage. 14h15 : Petit Vampire

en présence d’un membre de l’équipe du film (sous réserve)

Découvrez le nouveau film de Joann Sfar adapté de ses BD éponymes, le film parfait en cette journée d’Halloween ! 16h30 : masterclass de Florence Miailhe

Gratuit – dès 14 ans

Inscription obligatoire à info@studiodesursulines.com

Florence Miailhe viendra présenter son travail accompagné d’extraits de sa riche filmographie. studio des ursulines 10 rue des Ursulines 75005 75005 Paris Paris 5e Arrondissement Paris samedi 31 octobre 2020 – 10h30 à 18h00

