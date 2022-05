QU’EST-CE QUE TU-DIS ? Studio de l’Ermitage Paris Catégorie d’évènement: Paris

• 15€ sur place https://www.billetweb.fr/ensemble-2e2m Humour, fantaisie et dérision pour une soirée surprenante en perspective avec l’Ensemble 2e2m, entre concert et cabaret contemporain ! L’humour, la fantaisie, la dérision, voire le grain de folie, voilà qui parait naturellement compatible avec… par exemple, la poésie ! Moins avec la musique contemporaine… à laquelle on reproche volontiers – souvent à tort ! – un certain sérieux, si ce n’est d’être carrément insaisissable. Pourtant, les mots et la musique de Jacques Rebotier nous replacent dans un quotidien tout aussi étrange que familier. Il y a également l’incontournable Francesco Filidei qui réussit à faire chanter les pages d’une partition. Mais aussi le mystérieux Ernest H. Papier avec une création publique décoiffante. Ou encore, entre autres, Jean-Pierre Drouet qui n’en finit pas d’épuiser toutes les ressources du théâtre musical. De quoi passer une soirée surprenante avec les musiciens de l’Ensemble 2e2m ! ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

PROGRAMME

❏ 20h30 • 1ÈRE PARTIE

Jean-Pierre Drouet • Clair obscur

Jacques Rebotier • Brèves pour alto solo / alto et violoncelle

Ernest H. Papier • Épure et expansion des mots de mes échos ❏ 21h15 • 2ÈME PARTIE

Jacques Rebotier • Brève n° 107 pour quatuor à cordes pressées ?

Stephen Thelen • Circular Lines

Jacques Rebotier • Qu’est-ce que tu dis ? • Il est dangereux • Et regrette • Plus fort ! • Brève à deux archets / Ton Morceau

Michelle Agnes Magalhaes • Lighter than air

Garth Knox • Satellites (mouvement I)

Hamza El Din • Escalay ► 〔 Programme détaillé : https://bit.ly/39VCGB4 〕 ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

DISTRIBUTION

Ensemble 2e2m

Juliette Herbet -saxophone

Pascal Contet -accordéon

François Vallet-Tessier -percussions

Dorothée Nodé-Langlois, Amaryllis Billet -violons

Hélène Desaint -alto

Sarah Givelet -violoncelle

Charlotte Testu -contrebasse ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

INFOS PRATIQUES

► Mardi 24 mai • 20h30

ouverture des portes à 20h ► Studio de l’Ermitage

8 rue de l’Ermitage, Paris 20

M11 Jourdain / M2 Ménilmontant ► Tarifs

• 13€ pré-vente (hors frais de location)

• 15€ sur place ► Réservations : billetweb.fr/ensemble-2e2m Studio de l’Ermitage 8 rue de l’Ermitage, 75020 Paris 75020 Paris Quartier de Belleville mardi 24 mai – 20h30 à 22h00 © 2e2m

