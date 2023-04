Fary – Aime moi si tu peux (Stade Roland-Garros) STADE ROLAND-GARROS PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Fary – Aime moi si tu peux (Stade Roland-Garros)
STADE ROLAND-GARROS, 7 juillet 2023, PARIS.

Un spectacle à la date du 2023-07-07 à 21:00. Tarif : 25.0 à 79.0 euros.

On s'est rencontré au Dôme de Paris.On s'est croisé encore et encore au Théâtre de la Renaissance.Je voulais faire quelque chose de marquant pour nous, te faire vivre une expérience qu'on t'a jamais fait vivre auparavant … Le Stade Roland Garros.Que pour toi et moi ..Et 15 600 personnes venus exprès pour écrire cette histoire.Aime-moi, si tu peux…encore un peu plus.Fary

