FINALE TOP 14 RUGBY – 2023La saison 2022/2023 du TOP 14 s’achèvera en apothéose le samedi 17 juin 2023 au Stade de France où se déroulera la grande finale du championnat, l’ultime acte de la saison.Il est temps de réserver des places pour cette finale qui mettra aux prises les deux meilleures équipes de la saison : une occasion unique de voir les meilleurs joueurs du monde fouler la pelouse pour se disputer le mythique bouclier de Brennus, riche d’une Histoire de plus de 125 ans.Chaque année, la finale du TOP 14 attire un public fidèle et nombreux, offrant un spectacle exceptionnel après une saison toujours riche en rebondissements. L’an dernier, elle avait vu Montpellier Hérault Rugby s’imposer face au Castres Olympique, devenant ainsi le 8ème vainqueur différent sur les 10 dernières éditions. Informations de la LNR :- Les commandes validées sont fermes et définitives et ne peuvent en aucun cas être modifiées, annulées ou remboursées.- Toute revente de billet est interdite.- Aucun duplicata ne sera délivré, il est recommandé de conserver les billets en lieu sûr et à l’abri d’une source de chaleur.- 4 places maximum par acheteur et par commande

