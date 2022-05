Goutte d’Or en Fête : 35ème édition en 2020 ! Square Léon, 25 septembre 2020 19:00, Paris.

25 et 26 septembre 2020 Sur place Gratuit

Une fête de quartier comme nulle autre : concerts, animations, bonne humeur !

Initiée dans les années 70 autour d’un barbecue convivial, la fête de quartier de la Goutte d’Or, à Paris, est devenue une véritable institution locale , coordonnée par des dizaines d’associations, à laquelle participent + de 150 habitants bénévoles, qui se déroulera cette année vendredi 25 et samedi 26 septembre au Square Léon.

Des centaines d’habitants viennent profiter, gratuitement, de concerts alliant un subtil mélange des genres, d’une scène ouverte invitant des artistes du quartier, d’ateliers en famille, d’animations ludiques… C’est un moment festif, convivial et fédérateur permettant de favoriser le lien social, inter-culturel et inter-générationnel .

Cette fête de quartier, qui allie participation des habitants et découvertes festives, est devenue au fil des années un rendez-vous apprécié et attendu.

Année après année, le projet s’attache à mettre en valeur les savoirs-faire et savoir-être de la Goutte d’Or tout en rayonnant au-delà du quartier.

Cette année, en raison de la pandémie, nous avons du reporter et alléger l’édition, mais on vous promet une programmation de qualité avec toujours des concerts, des animations, et même des poneys !

Le programme détaillé sera en ligne prochainement sur notre site et les réseaux (Facebook, Insta, twitter).

Et si vous souhaitez filer un coup de main, plein de missions sont possibles :=) on mettra en ligne un formulaire d’inscription fin aout, et un apéro-rencontre aura lieu le 16 septembre.

Pour plus d’infos vous pouvez nous contacter : gouttedorenfete@gmail.com

Square Léon 20 rue des gardes, 75018 75018 Paris Paris 18e Arrondissement Paris

vendredi 25 septembre 2020 – 19h00 à 23h59

samedi 26 septembre 2020 – 14h00 à 23h59