Paris Sportives : Trouvez l’activité physique qui vous correspond ! Hôtel de Ville Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Contactez les clubs pour vous inscrire

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Paris Sportives c’est quoi ?

Le dispositif « Paris Sportives », co-financé par le Fonds de dotation de Paris 2024, s’inscrit dans le cadre de l’héritage de la Ville de Paris pour les Jeux olympiques et paralympiques. Il favorise la mixité des terrains de sport et permet aux femmes, qui représentent plus de la moitié de la population parisienne, de se réapproprier l’espace public et de continuer à pratiquer une activité sportive soit dans le cadre d’un club soit de façon libre. 32 clubs et associations proposent chaque semaine du sport gratuitement à près de 2 588 femmes sur plus de 50 terrains, squares ou jardins.

Où pratiquer ?

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à toutes ! La réservation est conseillée auprès des clubs et associations ci-dessous.

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004

Contact : https://www.paris.fr/pages/21-clubs-font-faire-du-sport-en-exterieur-aux-parisiennes-20946#arrondissement-centre-9r5dv

Gérard Sanz/Ville de Paris