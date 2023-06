Paris Sportives avec l’association Hustle Paris Square Koufra Paris, 18 mars 2023, Paris.

Du samedi 18 mars 2023 au samedi 30 septembre 2023 :

samedi

de 14h00 à 16h00

.Tout public. gratuit

Merci de vous inscrire sur le lien : https://my.forms.app/hustleparissportives/formulaire-dinscription

Jusqu’en septembre 2023, l’association Hustle Paris propose à toutes les femmes, des séances de sports, gratuites, sur les espaces publics de la Ville de Paris, encadrées par des professionnels diplômés.

Venez accompagnée de vos amies, sœurs, proches etc, pour partager un moment sportif dans un esprit de convivialité et de bienveillance ! Retrouvez plus d’informations ici.

18/03 : séance de Yoga avec Hélène au TEP Kellermann

25/03 : séance de self-défense avec Henri au TEP Kellermann

29/04 : séance de self-défense avec Henri au Square Koufra

13/05 : séance de Yoga avec Hélène au TEP Montsouris

20/05 : séance de self-défense avec Henri au TEP Montsouris

27/05 : séance de self-défense avec Henri au Parc Montsouris

03/06 : séance de lutte féminine avec Vanessa au Parc Montsouris

10/06 : séance de self-défense avec Henri au Parc Montsouris

01/07 : séance de lutte féminine avec Vanessa au Square Koufra

08/07 : séance de Yoga avec Hélène au Square Koufra

26/08 : séance de self-défense avec Henri au TEP Kellermann

02/09 : séance de rentrée (lutte féminine, self-défense, yoga) au Parc Montsouris

23/09 : séance de lutte féminine avec Vanessa au TEP Montsouris

30/09 : séance de self-défense avec Henri au Parc Montsouris

Square Koufra avenue Ernest-Reyer et rue de la Légion-Étrangère 75014 Paris

Contact : https://hustle-paris.com/ hustle.paris.sportives@gmail.com https://www.facebook.com/HPBClub https://my.forms.app/hustleparissportives/formulaire-dinscription

Cassandratassan_photographie