Paris Sportives : activités football et découverte de nouvelles pratiques sportives par SOCIOS SOLIDAIRES Square Marcel Sembat Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Public enfants, jeunes et adultes. gratuit

Contactez le club pour vous inscrire

socios.solidaires@gmail.com

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Activités football et découverte de nouvelles pratiques sportives par SOCIOS SOLIDAIRES

Adultes, découverte de nouvelles pratiques sportives

Séniors, découverte de nouvelles pratiques sportives

Enfants, football

Square Marcel Sembat 42 Rue René Binet 75018

Contact : https://www.paris.fr/pages/21-clubs-font-faire-du-sport-en-exterieur-aux-parisiennes-20946#arrondissement-centre-9r5dv

Gérard Sanz/Ville de Paris