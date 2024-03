Paris Sportives : activités football et basket par Futbol Mas Five Paris 18e Paris, lundi 1 janvier 2024.

Du lundi 01 janvier 2024 au mardi 31 décembre 2024 :

.Tout public. gratuit

Contactez le club pour vous inscrire

france@futbolmas.org

06 60 15 87 79

Le dispositif « Paris Sportives » permet aux femmes et adolescentes de pratiquer régulièrement une activité physique sur les terrains de sport et dans les squares. Et c’est gratuit ! Découvrez tous les lieux et les activités.

Pratiquez le football et le basket avec Futbol Mas

Five Paris 18e 215 Rue d’Aubervilliers 75018

Contact : https://www.paris.fr/pages/21-clubs-font-faire-du-sport-en-exterieur-aux-parisiennes-20946#arrondissement-centre-9r5dv

Gérard Sanz/Ville de Paris