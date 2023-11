Cet évènement est passé Paris sport familles : roller et skate à l’EGP18 et au gymnase fillettes Stade des Fillettes Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu'à 7 ans. gratuit

Une offre qui permet aux parents et à leurs enfants âgés de 3 à 7 ans de pratiquer diverses activités gratuitement, les samedis et dimanches, sans nécessité de réservation préalable. Cette offre exclusive est réservée aux familles parisiennes. Chaque dimanche, la Ville de Paris vous invite à profiter d’un créneau de roller et de skate à l’EGP18 et au gymnase fillettes, tout au long de l’année. Horaire du créneau : de 10h00 à 12h00 Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Stade des Fillettes 54 boulevard ney 75018 Paris

