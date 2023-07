Cet évènement est passé Paris Sport Dimanches Tennis de table, Parc de Choisy Parc de Choisy Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris Sport Dimanches Tennis de table, Parc de Choisy Parc de Choisy Paris, 14 mai 2023, Paris. Du dimanche 28 mai 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous au Parc de Choisy pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 ! Quel que soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches, proposés dans 23 places et parcs parisiens. Rendez-vous au niveau des tables de tennis de table dans le Parc de Choisy avec la Fédération Française de Tennis de Table pour vous initier à ce sport en simple, en double, entre amis… Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. IMPORTANT Lancement dimanche 14 mai

Pas de Paris Sport Dimanche dimanche 21 mai

Reprise le dimanche 28 mai Plus d’info sur le tennis de table : Le tennis de table est une activité sportive populaire, ludique, conviviale, intergénérationnelle, et facile à pratiquer à tout âge. La Fédération française de tennis de table s’est lancée en 2021 dans le développement du Ping en extérieur pour proposer cette pratique accessible à tous. Cela tombe bien car à Paris, il existe de nombreux parcs et jardins où sont installées des tables de tennis de table en accès libre. Parc de Choisy 128, avenue de Choisy 75013 Paris Contact : https://www.fftt.com/site/ https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

Ville de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Parc de Choisy Adresse 128, avenue de Choisy Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Parc de Choisy Paris

Parc de Choisy Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/