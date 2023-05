Paris Sport Dimanches tai-chi, Georges Brassens Parc Georges Brassens Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris Sport Dimanches tai-chi, Georges Brassens Parc Georges Brassens, 14 mai 2023, Paris. Du dimanche 28 mai 2023 au dimanche 08 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous au parc Georges Brassens au niveau du kiosque sous les arbres pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 ! Quel que

soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute

la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches. La Fédération Française des Arts Energétique et Martiaux Chinois vous propose du tai-chi tous les dimanches matins au parc Georges Brassens dans le 15e arrondissement. Conseil :

venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre

bonne humeur. IMPORTANT Lancement dimanche 14 maiPas de Paris Sport Dimanche dimanche 21 maiReprise le dimanche 28 mai C’est quoi le tai-chi ? Composé de mouvements circulaires et fluides, enchaînés lentement et avec précision, il se pratique à mains nues ou avec armes. Chaque mouvement de la forme correspond à une application martiale qui se pratique avec un partenaire. Le taichi chuan est une « méditation en mouvement » qui procure un apaisement intérieur par le « lâcher prise ». Il existe une centaine de mouvements : parer, presser, pousser, tirer, « le serpent rampe », « la grue blanche déploie ses ailes »… Ces mouvements sont enchaînés harmonieusement dans des séquences plus ou moins longues. Le taïchi chuan peut être pratiqué pour sa dimension martiale, mais reste avant tout un art de bien-être accessible à tous. Le taïchi chuan est souvent défini comme « une méditation en mouvement », il s’agit d’atteindre un état de tranquillité intérieure tout en étant en mouvement. Parc Georges Brassens 2, place Jacques-Marette 75015 Paris Contact : https://www.ffaemc.fr/

