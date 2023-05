Paris Sport Dimanches stretching, place de la Nation Place de la Nation Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris Sport Dimanches stretching, place de la Nation Place de la Nation, 14 mai 2023, Paris. Du dimanche 28 mai 2023 au dimanche 15 octobre 2023 :

dimanche

de 11h00 à 12h00

dimanche

de 10h00 à 11h00

.Tout public. gratuit

Rendez-vous place de la Nation au pied de la statue pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 ! Quel que

soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute

la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches. La Fédération Française d’Education Physique et de gymnastique Volontaire vous propose en alternance : Renforcement musculaire

Coordination motrice

Stretching IMPORTANT Lancement dimanche 14 maiPas de Paris Sport Dimanche dimanche 21 maiReprise le dimanche 28 mai Place de la Nation Sur la Place 75 011 / 75 012 Paris Contact : https://ffepgv.fr/

