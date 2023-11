Cet évènement est passé Paris sport dimanches : remise en forme à la halle Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris sport dimanches : remise en forme à la halle Georges Carpentier Centre sportif Georges Carpentier Paris, 22 octobre 2023, Paris. Du dimanche 22 octobre 2023 au dimanche 12 mai 2024 :

dimanche

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Paris Sport Dimanches, c’est toute l’année l’occasion de pratiquer du sport gratuitement, sans inscription, dans des centres sportifs, des parcs et sur des places de Paris. Venez suivre une activité de remise en forme tous les dimanches à la Halle Georges Carpentier dans le 13e arrondissement. Les éducateur·trice·s sportif·ve·s de la Ville de Paris vous attendent ! Jour et horaires Dimanche : 10h à 12h Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Tout savoir sur les dispositifs sportifs de la ville de Paris

Centre sportif Georges Carpentier 81 boulevard Masséna 75013 Paris Contact :

