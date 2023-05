Paris Sport Dimanches Randonnée Catégorie d’Évènement: île de France Paris Sport Dimanches Randonnée, 18 juin 2023, . Le dimanche 08 octobre 2023

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 10 septembre 2023

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 20 août 2023

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 18 juin 2023

de 10h00 à 12h30

Le dimanche 16 juillet 2023

de 10h00 à 12h30

.Public adolescents adultes. gratuit

« Découverte du GR 2024 » Paris Sport Dimanches et le comité de Paris de la Fédération Française de la randonnée pédestre vous propose 5 dates pour découvrir le GR 75. Des étapes de 7.5 km environ en 2h30, avec pause au milieu de chaque randonnée durant laquelle les baliseurs prendront la pose pour montrer comment ils apposent les balises.. Pour toute personne en mesure de marcher à 4 km/h.. Une excellente occasion de découvrir le balisage des itinéraires de randonnée, du GR 75 au GR 20, en passant par les chemins vers Saint Jacques ou les traversées de Paris à pied. GR 2024 Contact : https://www.ffrandonnee.fr/

