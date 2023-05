Paris Sport Dimanches randonnée Paris 2024 sur le GR75 entre Bercy et la Cité Universitaire Métro bercy Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le dimanche 10 septembre 2023

de 10h00 à 12h00

Tout public. gratuit

Vous aimez la randonnée ? Vous avez envie de découvrir les lieux où se dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Vous souhaitez partir à la découverte du GR 2024 qui fait le tour de Paris ? Rendez-vous cet été avec le Paris Sport Dimanches randonnée. En partenariat avec la Fédération française de randonnée et le comité départemental de Paris, deux rendez-vous vous permettront de découvrir une partie du GR75 : Dimanche 10 septembre de Bercy à Cité Universitaire

Dimanche 8 octobre de Porte de Versailles à Porte d’Auteuil C’est quoi le GR 75 ou GR 2024 ? Longue de 50 km, la boucle du GR 2024 aussi appelé le GR75 traverse les neuf arrondissements périphériques de Paris et relie aussi les 7 GR qui traversent déjà Paris (GR 1, GR 2, GR 22, GR 14, GR 14A et GR 655). elle traverse également 70 espaces verts dont les parcs de la Villette (19e), de Bercy (12e), Kellermann (13e), André-Citroën (15e), Martin Luther-King (17e), les bois de Vincennes (12e) et de Boulogne (16e), la forêt linéaire du 20e. Elle longe la majorité des grands centres sportifs parisiens dont les sites olympiques de 1900 et 1924 : piscine Georges Vallerey, vélodrome de la Cipale, le Trinquet ou encore les pelouses d’Auteuil. Métro bercy metro bercy 75012 Paris Contact : https://www.rando-paris.org/

