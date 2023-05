Paris Sport Dimanches randonnée Paris 2024 dans le Bois de Vincennes métro Porte de Charenton Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Paris Sport Dimanches randonnée Paris 2024 dans le Bois de Vincennes métro Porte de Charenton, 16 juillet 2023, Paris. Le dimanche 16 juillet 2023

de 10h00 à 12h00

.Tout public. gratuit

Vous aimez la randonnée ? Vous avez envie de découvrir les lieux où se dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ? Vous souhaitez partir à la découverte du GR 2024 qui fait le tour de Paris ? Rendez-vous cet été avec le Paris Sport Dimanches randonnée. En partenariat avec la Fédération française de randonnée et le comité départemental de Paris, 5 rendez-vous exceptionnels pour randonner dans Paris sur les traces des futurs Jeux de Paris 2024. C’est sans inscription, rendez-vous le jour J sur le point de rendez-vous à 10H ! Sur les traces des Jeux Olympiques et Paralympiques Dimanche 16 juillet : dans le bois de Vincennes. Départ 10 H métro Porte de Charenton – arrivée 12 H 30 métro Château de Vincennes métro Porte de Charenton métro Porte de Charenton 75012 Paris Contact : https://www.rando-paris.org/

Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de Paris Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu métro Porte de Charenton Adresse métro Porte de Charenton Ville Paris Departement Paris Lieu Ville métro Porte de Charenton Paris

métro Porte de Charenton Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Paris Sport Dimanches randonnée Paris 2024 dans le Bois de Vincennes métro Porte de Charenton 2023-07-16 was last modified: by Paris Sport Dimanches randonnée Paris 2024 dans le Bois de Vincennes métro Porte de Charenton métro Porte de Charenton 16 juillet 2023 métro Porte de Charenton Paris,Paris

Paris Paris