Rendez-vous au Parc Montsouris pour des matinées sportives tous les dimanches matins à partir du 14 mai 2023 ! Quel que soit votre niveau, venez profiter de cours collectifs gratuits, ouverts à toute la famille et sans inscription préalable grâce à Paris Sport Dimanches, proposés dans 23 places et parcs parisiens. Rendez-vous au niveau de l’entrée du parc au croisement de la Nansouty et de l’Avenue Reille Au programme : Sport Adapté Par le comité de Paris de Sport Adapté Conseil : venez avec vos affaires de sport, une bouteille d’eau, une serviette et votre bonne humeur. Parc Montsouris 2, rue Gazan 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/pages/des-cours-collectifs-gratuits-avec-paris-sport-dimanche-6759

